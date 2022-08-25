Зачем Путин увеличивает армию: поводы и ожидания от Запада от аналитика команды Резникова

После приказа российского диктатора Владимира Путина об увеличении штата российской армии западные союзники Украины могут "либо испугаться, либо нейтрализовать угрозу активными действиями". Об этом написал в Facebook внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, предположив, что таким шагом Кремль преследует четыре цели.

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Он считает, что ввиду ожидаемого ухудшения социально-экономической ситуации в РФ оплачиваемая военная служба "может стать неплохим вариантом" для граждан страны-оккупанта, и также это, возможно, является попыткой надавить на Запад – "давайте договариваться, иначе будет еще хуже".

"Поэтому главная задача – убедить [союзников] в необходимости выделения больших объемов оружия [Украине]. Чтобы к зиме максимальное количество росвойск превратить в лохмотья. <...> Можно либо испугаться, либо нейтрализовать угрозу активными действиями. Будем надеяться, что в этот раз выберут не тот вариант, что всегда", – пишет внештатный советник Алексея Резникова.

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По его мнению, поводов для расширения личного состава несколько:

1. Это может быть продолжением скрытой мобилизации – "через расширенный призыв – потом на контракт, или сразу на контракт". По мнению Копытько, в таком формате это "можно подавать не как провал "СВО"*, а как укрепление военной мощи".

2. У России формально (и де-факто) удвоится сухопутная граница с НАТО после вхождения в Альянс Финляндии и Швеции, что требует мер реагирования Москвы.

3. Кремлю необходимо иметь запас войск, чтобы в случае чего физически контролировать Беларусь и как минимум Армению, дабы сохранить позиции на Южном Кавказе.

4. Это – создание формальных оснований, чтобы в случае новых манипуляций с ОРДЛО "официально интегрировать войска бантустанов в состав армии РФ".

СПРАВКА. Путин хочет, чтобы штатная численность армии РФ была увеличена на 137 000 человек: с 1 января 2023 года она должна составлять 2,04 млн человек, из которых 1,15 млн – военнослужащие.

Копытько напомнил, что эти меры Кремля сработают не раньше весны 2023 года, и это будет важно уже после стабилизации фронта в Украине "и наступления некой паузы перед следующим витком, если все пойдет по этому сценарию".

* – "Специальной военной операцией" пропаганда Кремля называет полномасштабную войну на уничтожение Украины и украинского народа.

В июне 2022 года сообщалось, что союзница российских оккупантов Беларусь планирует увеличение численности вооруженных сил до 80 000 человек.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения на 25 августа были ликвидированы 45 850 оккупантов.

Евгений Пилипенко

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