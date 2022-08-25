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Зачем Путин увеличивает армию: поводы и ожидания от Запада от аналитика команды Резникова

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 17:56
Зачем Путин увеличивает армию: поводы и ожидания от Запада от аналитика команды Резникова - Фото
На выставке оружия в РФ, лето 2022 года (фото - ЕРА)

После приказа российского диктатора Владимира Путина об увеличении штата российской армии западные союзники Украины могут "либо испугаться, либо нейтрализовать угрозу активными действиями". Об этом написал в Facebook внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, предположив, что таким шагом Кремль преследует четыре цели.

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Он считает, что ввиду ожидаемого ухудшения социально-экономической ситуации в РФ оплачиваемая военная служба "может стать неплохим вариантом" для граждан страны-оккупанта, и также это, возможно, является попыткой надавить на Запад – "давайте договариваться, иначе будет еще хуже".

"Поэтому главная задача – убедить [союзников] в необходимости выделения больших объемов оружия [Украине]. Чтобы к зиме максимальное количество росвойск превратить в лохмотья. <...> Можно либо испугаться, либо нейтрализовать угрозу активными действиями. Будем надеяться, что в этот раз выберут не тот вариант, что всегда", – пишет внештатный советник Алексея Резникова.

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По его мнению, поводов для расширения личного состава несколько:

1. Это может быть продолжением скрытой мобилизации – "через расширенный призыв – потом на контракт, или сразу на контракт". По мнению Копытько, в таком формате это "можно подавать не как провал "СВО"*, а как укрепление военной мощи".

2. У России формально (и де-факто) удвоится сухопутная граница с НАТО после вхождения в Альянс Финляндии и Швеции, что требует мер реагирования Москвы.

3. Кремлю необходимо иметь запас войск, чтобы в случае чего физически контролировать Беларусь и как минимум Армению, дабы сохранить позиции на Южном Кавказе.

4. Это – создание формальных оснований, чтобы в случае новых манипуляций с ОРДЛО "официально интегрировать войска бантустанов в состав армии РФ".

СПРАВКА. Путин хочет, чтобы штатная численность армии РФ была увеличена на 137 000 человек: с 1 января 2023 года она должна составлять 2,04 млн человек, из которых 1,15 млн – военнослужащие.

Копытько напомнил, что эти меры Кремля сработают не раньше весны 2023 года, и это будет важно уже после стабилизации фронта в Украине "и наступления некой паузы перед следующим витком, если все пойдет по этому сценарию".

* – "Специальной военной операцией" пропаганда Кремля называет полномасштабную войну на уничтожение Украины и украинского народа.

  • В июне 2022 года сообщалось, что союзница российских оккупантов Беларусь планирует увеличение численности вооруженных сил до 80 000 человек.
  • По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения на 25 августа были ликвидированы 45 850 оккупантов.
Евгений Пилипенко
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армия России война мобилизация призыв Алексей Копытько
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