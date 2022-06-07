Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 000 человек – Генштаб ВСУ
07.06.2022, 08:18
Фото: Минобороны Беларуси
Анонсированное Александром Лукашенко создание южного оперативного командования в Беларуси предполагает увеличение численности вооруженных сил до 80 000 человек, утверждается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные части хотят укомплектовать техникой и вооружением, которые находятся на хранении.
По состоянию на конец 2021 года беларуская армия насчитывала 65 000 человек, из них более 20% – это гражданский персонал.
В декабре Лукашенко говорил, намекая на Украину, что из-за "необходимости прикрыть юг" численность вооруженных сил Беларуси увеличат на 5 000.
- 26 мая 2022 года Лукашенко приказал руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной. В СНБО на это ответили, сказав, что уровень угрозы со стороны Беларуси "ясен".
- 4 июля лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что режим Лукашенко якобы готов открыто вступить в войну РФ против Украины, но приказ просто не выполнили.
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