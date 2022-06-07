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Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 000 человек – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 08:18
Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 000 человек – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Минобороны Беларуси

Анонсированное Александром Лукашенко создание южного оперативного командования в Беларуси предполагает увеличение численности вооруженных сил до 80 000 человек, утверждается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные части хотят укомплектовать техникой и вооружением, которые находятся на хранении.

По состоянию на конец 2021 года беларуская армия насчитывала 65 000 человек, из них более 20% – это гражданский персонал.

В декабре Лукашенко говорил, намекая на Украину, что из-за "необходимости прикрыть юг" численность вооруженных сил Беларуси увеличат на 5 000.

Читайте также: "Лукашенко в шаге от самоубийства". Зачем Беларусь стягивает войска к границе с Украиной

Андрей Водяный
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беларусь александр лукашенко
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