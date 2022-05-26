"Открылся новый фронт". Лукашенко приказал создать новое командование у границ Украины

Беларуский диктатор Александр Лукашенко дал указание руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной. Об этом сообщает беларуский пропагандистский ресурс Белта.

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О создании южного командования речь шла на совещании в Министерстве обороны Беларуси.

"К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания", – сказал Лукашенко.

По его словам, министр обороны Беларуси предлагал создать южное командование еще в прошлом году.

"Мы тогда понимали: что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло", – сказал диктатор.

Несмотря на то что командование еще не создано, на южном фланге уже по приказу Лукашенко сосредоточены беларуские батальонные тактические группы.

"Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом "обкатывать" наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны... Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай бог, война, как действовать мы будем", – сказал диктатор.

24 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия разместила в Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М" в 50 км от украинской границы.

Вадим Ребрина

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