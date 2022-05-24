"Искандеры" в Беларуси, возможное форсирование Северского Донца: сводка Генштаба ВСУ

Россия разместила в Беларуси ракетные комплексы "Искандер-М" в 50 км от украинской границы, пытается окружить Лисичанск и Северодонецк в Луганской области и может готовиться форсировать Северский Донец на Лиманском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что враг ведет обстрелы вдоль всей линии фронта, а наиболее активные боевые действия – неподалеку от Северодонецка и Лисичанска. Ситуация по направлениям:

Север

Растет угроза ракетных ударов из Беларуси, РФ переместила дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область в 50 км от границы с Украиной. В Брянской области России отмечается оборудование позиций в районе Случовска и пункта пропуска "Погар". Враг нанес авиаудар по украинским позициям в районе Белополья Сумской области.

Донбасс

Основные усилия враг бросил на наступательную операцию по окружению Лисичанска и Северодонецка с дальнейшим выходом на админграницу Луганской области. На Лиманском направлении не исключается форсирование оккупантами Северского Донца на участке Дроновка-Белогоровка, для прикрытия форсирования РФ развернула подразделения артиллерии. На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Тошковки и Устиновки. Карта – кликабельна.

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На Бахмутском – РФ улучшила тактическое положение в районе Василевки. На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском – била артиллерией и авиацией.

Слобожанское направление

На Славянском – оккупанты готовятся к возобновлению наступления, развернули дополнительные подразделения артиллерии в южной части Изюма. На Харьковском – пытаются удержать позиции, улучшить положение, проводить штурмовые действия, чтобы закрепиться на западных и северных окраинах Терновой.

Юг

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку для возобновления наступления в районе Василевка – Камянское. На Южнобугском – бросили усилия на удержание рубежей. На Криворожском и Николаевском – продолжают артиллерийские обстрелы.

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Марк Сировой

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