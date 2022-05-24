Бутусов об актуальной ситуации у Северодонецка: Уступать врагу здесь никто не собирается

Российские войска из района оккупированной Попасной пытаются перерезать "дорогу жизни" Бахмут – Лисичанск в районах сел Яковлевка – Белогоровка (другая, не та, что на реке) – Берестово, бои там идут уже шесть суток подряд, и врага от этой трассы "отделяет всего один ряд высот". Об этом написал с передовой в Facebook репортер Юрий Бутусов.

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Он напомнил, что выход россиян на трассу может означать, что основной путь коммуникаций в города-спутники Лисичанск и Северодонецк будет перерезан, то есть группировка сил обороны там может попасть в оперативное окружение.

Репортер, который находится на этом участке фронта, написал, что оккупанты "не могут преодолеть этот последний рубеж, потому что невероятный героизм украинской пехоты и эффективность украинской артиллерии наносят им большие потери", а также потому, что у захватчиков "тоже не безграничные силы".

"Они не способны прорвать оборону, они пытаются ее продавить. <...> Украинское командование понимает обстановку и принимает меры", – описал он ситуацию.

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Бутусов отметил, что ни в одном месте противник пока не вышел на трассу, не простреливает ее прямой наводкой, но дорога все же подвергается обстрелам артиллерии, минометов и ракет россиян.

Он написал, что в случае выхода врага на трассу окружение нашей группировки "будет не полным", потому что "останется еще один обходной путь снабжения", хотя защитить его "будет уже трудно".

Ориентировочная (нельзя использовать для точного иллюстрирования актуальной ситуации!) ситуационная карта от deepstatemap.live:

Репортер заявил, что "уступать врагу здесь никто не собирается: Северодонецк и Лисичанск мы будем защищать до последней возможности".

Вечером 23 мая советник главы Офиса президента Арестович сказал, что в Северодонецке "в значительной степени есть угроза "второго Мариуполя".

Евгений Пилипенко

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