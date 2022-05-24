В Северодонецке в значительной степени есть угроза "второго Мариуполя" – Арестович

Угроза окружения Северодонецка российскими войсками реальна. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 23 мая.

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По словам Арестовича, в боях за Северодонецк особенно опасная ситуация сложилась со стороны Попасной, где российские оккупанты приблизились к трассе Бахмут – Лисичанск на расстояние "огневого контроля" артиллерией.

"Северодонецк – крупный город, угроза "второго Мариуполя" там существует в значительной степени. Это уже в каком-то смысле Мариуполь на начальных фазах. Окружат – не окружат, посмотрим", – сказал советник главы ОП.

Он пояснил, что взятие Северодонецка – это обрушение крупного узла обороны Украины, от которого недалеко до восточных границ Луганской области.

Если россияне смогут взять Северодонецк это скажется на улучшении морального состояния их войск и поможет российской власти общаться с населением внутри РФ, поскольку будет преподнесено, как большая победа.

В то же время, по словам Арестовича, гипотетическое взятие Северодонецка россиянами стало бы маленьким оперативно-тактическим успехом, цена взятия которого слишком высока..

По информации Арестовича, с 4 апреля российская армия на этом направлении (в движении от Изюма и далее) потеряла минимум несколько тысяч убитыми и ранеными – в частности, подразделения, которые брали Попасную, потеряли 60-80% личного состава.

На уточняющий вопрос, являются ли эти потери потерями именно российской армии, а не мобилизованных в ОРДЛО, Арестович ответил утвердительно.

"Российской, чисто российской. ЛНР/ДНР там тоже присутствует, но надо понять, что там в основном и их кадровые части, которые существуют восемь лет. Потому что мобилизованных кидают в основном сейчас на Авдеевку", – сказал Арестович.

По мнению советника главы ОП, российская армия могла бы воевать и побеждать с такими потерями, если бы это была советская армия – с 10 млн мобилизованных, сталинской промышленностью и западным ленд-лизом.

"Ситуация обратная. Ни сталинской промышленности, ни Сталина, ни 10 миллионов "под ружье", ни ленд-лиза", – сказал Арестович.

Он заявил, что у российской армии больше нет серьезных оперативных резервов.

"У них остается на Белгородской области до десяти БТГ... Часть из них формируется вообще на полигонах за счет резервистов – неделю на подготовку, четыре дня, и кидаются в бой. Такие войска сегодня зашли у нас на север Харьковской области. Это на скорую руку слепленные части, которые серьезной боевой силы не представляют, хотя и заставляют нас отвлекать свои силы и средства", – сказал советник главы ОП.

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Наталия Медведева

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