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"Те же самые клещи". Россияне пытались с двух сторон окружить Северодонецк – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 01:35
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 23 мая.

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"Северодонецк в полуокружении. В течение суток его несколько раз пытались снова обойти с разных сторон. Везде были отбиты, зацепились за окраины с северо-востока, но оттуда их тоже выбили", – сказал Арестович.

По словам Арестовича, в районе Северска (Бахмутский район), который находится почти на границе Донецкой и Луганской области и западнее переправы под Белогоровкой, россияне сейчас пытаются организовать еще одну переправу, чтобы решить ту же задачу – запирание с севера Северодонецка.

"Это тот же маневр, что и с Белогоровкой", – сказал советник главы ОП.

Юго-западнее Северодонецка российские войска в течение недели продвинулись примерно на 10 километров и подошли к населенным пунктам, из которых они артиллерией достают до трассы Лисичанск – Бахмут.

"Лисичанск и Северодонецк, если кто не знает, это городская агломерация, между которой два километра, – уточнил Арестович. – Там достаточно неприятная ситуация". 

Однако, по словам советника главы ОП, украинские войска затормозили наступление россиян и не дали им дойти до трассы несколько километров.

"Наступление затормозилось, хотя они его подготовили и ввели туда порядка трех батальонно-тактических групп в течение предыдущих трех дней – по нынешним временам это огромная ценность, это большие силы", – сказал Арестович.

Задача врага – замкнуть Северодонецк в оперативное окружение.

"Те же самые клещи – туда-сюда", – сказал советник главы ОП.

Читайте также: Крах и провал. Арестович показал, как уменьшились российские "клещи" за два месяца. Карта

Наталия Медведева
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северодонецк Алексей Арестович
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