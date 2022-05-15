Крах и провал. Арестович показал, как уменьшились российские "клещи" за два месяца. Карта

За тактическими успехами российской армии на востоке Украины кроется грандиозный стратегический провал, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В эфире Youtube-канала Фейгин LIVE Арестович заявил, что войска РФ продвигаются "на два метра ценой двух тысяч российских солдат", и это подается пропагандой врага как большой успех.

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На самом деле, российские амбиции теперь ограничиваются участком "30 на 30 километров" в районе Северодонецка и Лисичанска, заявил Арестович.

Для подтверждения своей точки зрения советник главы ОП показал карту, как сокращались кремлевские планы по окружению украинских сил.

В марте планировалось захватить всю юго-восточную часть Украины от Харькова до Днепра с Запорожьем. В апреле "клещи" сузились до направления Изюм – Барвенково – Первомайск – Великая Новоселка, в мае – до направления Изюм – Краматорск – Горловка, а к июню, прогнозирует Арестович, амбиции России будут ограничиваться оставшейся частью Луганской области.

"И у них даже это не получится", – заявил Арестович.

Он посоветовал не высчитывать "с сантиметром в руках, где там продвинулась Россия", а смотреть на картину глобальнее.

"Треть российской армии уничтожена, чтобы взять Попасную и Херсон и выйти на границы Луганской области. Но и не выйдут уже. Им не хватит сил и средств, сколько бы резервистов несчастных туда ни бросали. Это крах", – заявил Арестович.

8 мая стало известно, что украинская армия отошла из Попасной.

Андрей Водяный

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