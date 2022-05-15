UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крах и провал. Арестович показал, как уменьшились российские "клещи" за два месяца. Карта

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 23:01
Крах и провал. Арестович показал, как уменьшились российские
Фото: пресс-служба Офиса президента

За тактическими успехами российской армии на востоке Украины кроется грандиозный стратегический провал, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В эфире Youtube-канала Фейгин LIVE Арестович заявил, что войска РФ продвигаются "на два метра ценой двух тысяч российских солдат", и это подается пропагандой врага как большой успех.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На самом деле, российские амбиции теперь ограничиваются участком "30 на 30 километров" в районе Северодонецка и Лисичанска, заявил Арестович.

Для подтверждения своей точки зрения советник главы ОП показал карту, как сокращались кремлевские планы по окружению украинских сил.

Крах и провал. Арестович показал, как уменьшились российские "клещи" за два месяца. Карта

В марте планировалось захватить всю юго-восточную часть Украины от Харькова до Днепра с Запорожьем. В апреле "клещи" сузились до направления Изюм – Барвенково – Первомайск – Великая Новоселка, в мае – до направления Изюм – Краматорск – Горловка, а к июню, прогнозирует Арестович, амбиции России будут ограничиваться оставшейся частью Луганской области.

"И у них даже это не получится", – заявил Арестович.

Он посоветовал не высчитывать "с сантиметром в руках, где там продвинулась Россия", а смотреть на картину глобальнее.

"Треть российской армии уничтожена, чтобы взять Попасную и Херсон и выйти на границы Луганской области. Но и не выйдут уже. Им не хватит сил и средств, сколько бы резервистов несчастных туда ни бросали. Это крах", – заявил Арестович.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 