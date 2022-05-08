Украинские войска отошли от Попасной на более крепкие позиции – Гайдай

Украинские войска отошли от Попасной на более крепкие позиции, сообщил в эфире телемарафона руководитель Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Город был под обстрелами больше двух месяцев. Там и бомбы, и ракеты. Разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые готовили заранее", – заявил Гайдай.

Он добавил, что в области самыми горячими точками, где ведутся бои, являются Северодонецк, Воеводовка и Горская громада.

Накануне враг сбросил авиабомбу на школу в Белогоровке. Скорее всего, там погибли все 60 скрывавшихся людей.

Также российский снаряд влетел в здание в поселке Шепиловка. 11 человек под завалами.

В Северодонецке в очередной раз обстреляли больницу.

Катерина Амеліна

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