Глава Луганской ОГА: Попасная – сплошная руина, усеянная трупами оккупантов – фото

Город Попасная в Луганской области практически разрушен российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай.

"Попасная – сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили", – написал Гайдай в Facebook.

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По его словам, город все время находится под обстрелами, позиционные бои не прекращаются ни днем, ни ночью.

"ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое "пушечное мясо", Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают" – добавил глава Луганской ОГА.

Жители города более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов. Доступ в город затруднен.

"Ситуация в городе похожа на Мариуполь. Орки действуют по одному сценарию", – сказал Гайдай.

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Роман Брыль

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