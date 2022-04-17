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Глава Луганской ОГА: Попасная – сплошная руина, усеянная трупами оккупантов – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 18:41
Глава Луганской ОГА: Попасная – сплошная руина, усеянная трупами оккупантов – фото - Фото
Разрушения в Попасной (Фото: Сергій Гайдай/Facebook)

Город Попасная в Луганской области практически разрушен российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай.  

"Попасная – сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили", – написал Гайдай в Facebook. 

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По его словам, город все время находится под обстрелами, позиционные бои не прекращаются ни днем, ни ночью.  

Глава Луганской ОГА: Попасная – сплошная руина, усеянная трупами оккупантов – фото

"ВСУ бьют орков, а те находят все новое и новое "пушечное мясо", Попаснянщина усеяна трупами рашистов, которых не забирают" – добавил глава Луганской ОГА. 

Глава Луганской ОГА: Попасная – сплошная руина, усеянная трупами оккупантов – фото

Жители города более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов. Доступ в город затруднен. 

Глава Луганской ОГА: Попасная – сплошная руина, усеянная трупами оккупантов – фото

"Ситуация в городе похожа на Мариуполь. Орки действуют по одному сценарию", – сказал Гайдай. 

Глава Луганской ОГА: Попасная – сплошная руина, усеянная трупами оккупантов – фото

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Роман Брыль
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ВСУ обстрелы мариуполь разрушения Попасная Луганская ОГА Сергей Гайдай
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