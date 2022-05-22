Российские оккупанты в очередной раза попытались форсировать реку Северский Донец и опять были уничтожены Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, россияне планировали передислоцировать личный состав и тяжелую бронетехнику через понтонную переправу через Северский Донец близ Серебрянки.

"Но форсирование россиянами реки Северский Донец – миссия невыполнима", – написали в 30 ОМБр.

Подразделения ВСУ нанесли значительный удар по оккупантам.

"В результате россияне потеряли значительные силы – по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава", – сообщили в 30 ОМБр.

Читайте также: Артиллерия уничтожила россиян, разрушивших мост в Северодонецке: навелись по росТВ – видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.