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Оккупанты снова попытались перейти Северский Донец, их еще раз уничтожили: видео видео

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22.05.2022, 00:20
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Российские оккупанты в очередной раза попытались форсировать реку Северский Донец и опять были уничтожены Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

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Как отмечается, россияне планировали передислоцировать личный состав и тяжелую бронетехнику через понтонную переправу через Северский Донец близ Серебрянки. 

"Но форсирование россиянами реки Северский Донец – миссия невыполнима", – написали в 30 ОМБр.

Подразделения ВСУ нанесли значительный удар по оккупантам.

"В результате россияне потеряли значительные силы – по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава", – сообщили в 30 ОМБр.

Читайте также: Артиллерия уничтожила россиян, разрушивших мост в Северодонецке: навелись по росТВ – видео

Наталия Медведева
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