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Мгновенная карма. Артиллерия уничтожила "Пион" россиян – навелись по кадрам с росТВ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 20:03
Иллюстративное фото: ВСУ
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Артиллерия Нацгвардии оперативно уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион" российских оккупантов, который обстреливал Северодонецк и разрушил огнем Павлоградский мост между этим городом и городом-спутником Лисичанск. Видео результатов удара по врагу показал в Тelegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, корректировщики украинской артиллерии "навелись" на вражескую боевую технику, посмотрев оперативный сюжет российского телевидения о том, откуда САУ бьет по мосту.

Оккупант ведет репортаж с точки, откуда бьют по мосту (видео  по клику на картинку):

Мгновенная карма. Артиллерия уничтожила "Пион" россиян – навелись по кадрам с росТВ: видео

"Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым", – заверил захватчиков Гайдай.

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Евгений Пилипенко
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