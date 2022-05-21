Мгновенная карма. Артиллерия уничтожила "Пион" россиян – навелись по кадрам с росТВ: видео

Артиллерия Нацгвардии оперативно уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион" российских оккупантов, который обстреливал Северодонецк и разрушил огнем Павлоградский мост между этим городом и городом-спутником Лисичанск. Видео результатов удара по врагу показал в Тelegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, корректировщики украинской артиллерии "навелись" на вражескую боевую технику, посмотрев оперативный сюжет российского телевидения о том, откуда САУ бьет по мосту.

Оккупант ведет репортаж с точки, откуда бьют по мосту (видео – по клику на картинку):

"Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым", – заверил захватчиков Гайдай.

Гайдай о планах РФ захватить Луганскую область: "Шойгу не понимает реального положения дел".

Читайте также: РФ продолжает скрытую мобилизацию, перебрасывает к границе живую силу из Бурятии – Генштаб

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.