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Гайдай о планах РФ захватить Луганскую область: Шойгу не понимает реального положения дел

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 01:07
Гайдай о планах РФ захватить Луганскую область: Шойгу не понимает реального положения дел - Фото
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

Министр обороны России Сергей Шойгу не понимает реального положения вещей, заявляя о том, что вся Луганская область в ближайшее время будет оккупирована. Об этом заявил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в Telegram.

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Под контролем Украины остается около 10% территории Луганской области, ведутся ожесточенные бои в районе Северодонецк, российские войска наступают в районе Попасной. На этом фоне Шойгу заявил 20 мая, что битва за Луганскую область "близится к завершению".

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Гайдай назвал это чепухой.

"Такой себе министр обороны, если не понимает терминов своих "военных операций". Озвученная сегодня чепуха – только для отвода глаз россиянам", – уверен он.

В эфире Youtube-канала "Популярная политика" Гайдай заявил, что задача войск в Луганской области – сдержать российскую армию до тех пор, пока Украина не начнет контрнаступление. Он надеется, что это произойдет в июне.

  • В первой половине мая российская армия попыталась форсировать Северский Донец. Эта операция привела к тому, что она потеряла до ста единиц техники и не менее полутысячи человек убитыми и ранеными.
  • Переправа через Северский Донец грозит тем, что Россия может перерезать трассу на Бахмут, отрезав Лисичанск и Северодонецк.
Андрей Водяный
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