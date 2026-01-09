Авиаэксперт объяснил, чем именно бил "Орешник" и другие детали атаки РФ

Специалист НАУ отметил, что в атаке "Орешником" оккупанты били по Львовской области не "болванкой"

Ракета РС-26 "Рубеж", экспериментальным вариантом которой является "Орешник" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Поражающая часть ракеты "Орешник", которой РФ дважды атаковала Украину, действует не благодаря взрывчатке или ядерному боеприпасу, а кинетической энергией. Об этих и других аспектах в общении с LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

Не "болванка" – чем именно россияне ударили по Львовской области

На вопрос, почему оккупанты, как и во время атаки по Днепру, применили неядерный заряд, эксперт отметил, что россияне били не "болванкой".

"Это поражающая часть, которая действует кинетической энергией, а не взрывчаткой или ядерным боеприпасом. Ракета имеет боевую часть с блоками индивидуального наведения. Каждый блок, как в случае с Днепром, делится еще на шесть элементов. Общий вес – около 200 кг, по 30+ кг каждый, с огромной скоростью – 13 000 километров в час", – пояснил Романенко.

Специалист отметил, что такую ракету можно сбить только американскими ракетами THAAD или SM-6, а также, теоретически, израильским комплексом Arrow, который приобрела Германия.

СПРАВКА. Кинетическая энергия – это энергия, которую объект имеет благодаря своему движению. Она зависит от массы тела и скорости его движения.

Мог ли Patriot сбить блоки "Орешника"

Эксперт также отметил, что разделенные блоки "Орешника" вряд ли можно сбить с помощью систем противовоздушной обороны Patriot.

"После двукратного разделения боевой части объекты слишком малы. Кроме того, это потребовало бы расхода всего запаса ракет "Пэтриот", которых и так мало", – пояснил он.

Почему россияне били "Орешником" именно по Львовской области

"Во-первых, рядом важные инфраструктурные объекты, в частности крупнейшее в Европе газовое хранилище. Во-вторых, близость к границе", – отметил авиаэксперт.

По его словам, речь идет о политической и пропагандистской задаче – показать, что Москва "может достать любую точку Украины, а также запугать Европу".

Почему "Орешник" – не межконтинентальная ракета

Специалист отметил, что межконтинентальные ракеты являются трехступенчатыми, в то же время "Орешник" является двухступенчатой ракетой средней дальности.