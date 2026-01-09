Авиаэксперт объяснил, чем именно бил "Орешник" и другие детали атаки РФ
Поражающая часть ракеты "Орешник", которой РФ дважды атаковала Украину, действует не благодаря взрывчатке или ядерному боеприпасу, а кинетической энергией. Об этих и других аспектах в общении с LIGA.net рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.
Не "болванка" – чем именно россияне ударили по Львовской области
На вопрос, почему оккупанты, как и во время атаки по Днепру, применили неядерный заряд, эксперт отметил, что россияне били не "болванкой".
"Это поражающая часть, которая действует кинетической энергией, а не взрывчаткой или ядерным боеприпасом. Ракета имеет боевую часть с блоками индивидуального наведения. Каждый блок, как в случае с Днепром, делится еще на шесть элементов. Общий вес – около 200 кг, по 30+ кг каждый, с огромной скоростью – 13 000 километров в час", – пояснил Романенко.
Специалист отметил, что такую ракету можно сбить только американскими ракетами THAAD или SM-6, а также, теоретически, израильским комплексом Arrow, который приобрела Германия.
Кинетическая энергия – это энергия, которую объект имеет благодаря своему движению. Она зависит от массы тела и скорости его движения.
Мог ли Patriot сбить блоки "Орешника"
Эксперт также отметил, что разделенные блоки "Орешника" вряд ли можно сбить с помощью систем противовоздушной обороны Patriot.
"После двукратного разделения боевой части объекты слишком малы. Кроме того, это потребовало бы расхода всего запаса ракет "Пэтриот", которых и так мало", – пояснил он.
Почему россияне били "Орешником" именно по Львовской области
"Во-первых, рядом важные инфраструктурные объекты, в частности крупнейшее в Европе газовое хранилище. Во-вторых, близость к границе", – отметил авиаэксперт.
По его словам, речь идет о политической и пропагандистской задаче – показать, что Москва "может достать любую точку Украины, а также запугать Европу".
Почему "Орешник" – не межконтинентальная ракета
Специалист отметил, что межконтинентальные ракеты являются трехступенчатыми, в то же время "Орешник" является двухступенчатой ракетой средней дальности.
- Поздно вечером 8 января во Львове прозвучали мощные взрывы. ОВА сообщила, что удару подвергся объект критической инфраструктуры.
- Впоследствии Россия официально признала новый удар по Украине "Орешником" – якобы в ответ на выдуманную ею же "атаку" на резиденцию Путина.
- СБУ опубликовала фото обломков "Орешника" и квалифицировала этот удар как военное преступление. Тем временем Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина – НАТО. Глава евродипломатии заявила, что нужно предоставить средства ПВО Украине и увеличить стоимость войны для Москвы.
- Всего ночью 9 января РФ запустила по Украине 36 ракет и 242 дрона. Оккупанты осуществили комбинированную атаку по Киеву: есть погибшие и пострадавшие.
Комментарии (0)