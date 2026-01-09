СБУ показала обломки "Орешника", которым Россия ударила по Львовской области – фото

СБУ обнаружила блок стабилизации и наведения, запчасти с двигательной установки и другие компоненты баллистической ракеты, примененной РФ

Обломки ракеты (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки "Орешника", которым россияне атаковали Львовскую область, и квалифицировала этот удар как военное преступление.

Спецслужба установила место падения обломков баллистической ракеты, которой оккупанты ударили по региону ночью. По предварительной информации, обнаруженные компоненты относятся к ракетному комплексу "Орешник".

Читайте также Что известно об "Орешнике": характеристики баллистической ракеты

Среди найденных на данный момент деталей:

→ блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);

→ запчасти из двигательной установки;

→ фрагменты механизма ориентации;

→ сопла с платформы блока разведения и т.д.

Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.

СБУ квалифицировала применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление. По предварительным данным, оккупанты запустили ракету среднего радиуса действия класса "земля-земля" с полигона "Капустин Яр".

В спецслужбе констатировали, что, атаковав гражданские объекты вблизи границы с Европейским Союзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погоды.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ