СБУ показала обломки "Орешника", которым Россия ударила по Львовской области – фото
Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки "Орешника", которым россияне атаковали Львовскую область, и квалифицировала этот удар как военное преступление.
Спецслужба установила место падения обломков баллистической ракеты, которой оккупанты ударили по региону ночью. По предварительной информации, обнаруженные компоненты относятся к ракетному комплексу "Орешник".
Среди найденных на данный момент деталей:
→ блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);
→ запчасти из двигательной установки;
→ фрагменты механизма ориентации;
→ сопла с платформы блока разведения и т.д.
Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.
СБУ квалифицировала применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление. По предварительным данным, оккупанты запустили ракету среднего радиуса действия класса "земля-земля" с полигона "Капустин Яр".
В спецслужбе констатировали, что, атаковав гражданские объекты вблизи границы с Европейским Союзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погоды.
- Государство-агрессор официально признало новый удар по Украине "Орешником" – якобы в ответ на вымышленную Россией "атаку" на резиденцию Путина. Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина – НАТО.
- Всего ночью 9 января РФ запустила 36 ракет и 242 дрона.
