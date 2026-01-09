Под Львовом из-за ударной волны от "Орешника" сотни домов временно без газа
Во время нового российского удара "Орешником" по Львовской области ударная волна в результате ракетной атаки вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Речь идет о газорегуляторном пункте в поселке Рудно в составе Львовской городской территориальной общины (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).

До выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП.

Временно без газа 376 абонентов, продолжаются работы по восстановлению.

Также повреждения получили шесть частных грузовиков.

