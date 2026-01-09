Под Львовом из-за ударной волны от "Орешника" сотни домов временно без газа
Во время нового российского удара "Орешником" по Львовской области ударная волна в результате ракетной атаки вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Речь идет о газорегуляторном пункте в поселке Рудно в составе Львовской городской территориальной общины (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).
До выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП.
Временно без газа 376 абонентов, продолжаются работы по восстановлению.
Также повреждения получили шесть частных грузовиков.
- Государство-агрессор официально признало новый удар по Украине "Орешником" – якобы в ответ на придуманную ею же "атаку" на резиденцию Путина. Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина – НАТО.
- Всего ночью 9 января РФ запустила 36 ракет и 242 дрона.
