Киев инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина – НАТО из-за удара "Орешником"

Сибига отметил, что Путин использовал "Орешник" вблизи границ ЕС и НАТО "в ответ на собственные галлюцинации", что является глобальной угрозой

Андрей Сибига (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и заседание Совета Украина – НАТО из-за российского удара по Львову "Орешником". Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что заявленный россиянами удар "Орешником" вблизи границ Евросоюза и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества.

"Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России. Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам", – заявил Сибига.

Глава МИД считает "абсурдным", что Россия пытается оправдать этот удар фейковым нападением на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, которого никогда не было.

"Еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны. Путин использует ракету с разведывательной системой вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации – это действительно глобальная угроза. И она требует глобального ответа", – убежден министр.

Он подчеркнул, что нужны более решительные шаги против российского танкерного флота и США "правы, принимая здесь меры". Также нужны шаги против российских нефтяных доходов, нефтяных схем и активов – не только в ЕС, но и во всем мире.

"Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачить российскую ложь и усилить давление на агрессора. Мы будем инициировать международные действия – срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ", – добавил Сибига.