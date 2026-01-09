Київ ініціює термінове засідання Радбезу ООН і Ради Україна – НАТО через удар "Орєшніком"

Сибіга наголосив, що Путін використав "Орєшнік" поблизу кордонів ЄС та НАТО "у відповідь на власні галюцинації", що є глобальною загрозою

Андрій Сибіга (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та засідання Ради Україна – НАТО через російський удар по Львову "Орєшніком". Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що заявлений росіянами удар "Орєшніком" поблизу кордонів Євросоюзу та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти.

"Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі країни та міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару дипломатичними каналами", – заявив Сибіга.

Глава МЗС вважає "абсурдним", що Росія намагається виправдати цей удар фейковим нападом на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, якого ніколи не було.

"Ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни. Путін використовує ракету з розвідувальною системою поблизу кордонів ЄС та НАТО у відповідь на власні галюцинації – це справді глобальна загроза. І вона вимагає глобальної відповіді", – переконаний міністр.

Він наголосив, що потрібні рішучіші кроки проти російського танкерного флоту і США "мають рацію, вживаючи тут заходів". Також потрібні кроки проти російських нафтових доходів, нафтових схем та активів – не лише в ЄС, а й у всьому світі.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викрити російську брехню та посилити тиск на агресора. Ми ініціюватимемо міжнародні дії – термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ", – додав Сибіга.