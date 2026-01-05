Трамп вже не вірить, що Україна атакувала резиденцію Путіна

Президент США раніше казав, що "це недобре" щодо вигаданої росіянами атаки на резиденцію Путіна. Тепер каже, що не вірить в цей "удар"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить в "українську атаку" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна "Валдай" у Новгородській області. Про це він сказав на борту літака Air Force One.

Журналістка запитала Трампа щодо того, що він "дуже злий" на президента Володимира Зеленського, якщо той причетний до удару по резиденції Путіна, однак американський лідер перебив її та сказав: "Я не вірю, що цей удар відбувся".

Він також висловив сподівання, що Україна і Росія досягнуть успіху у мирному врегулюванні, хоча наголосив, що США заробляють гроші під час цієї війни.