Трамп вже не вірить, що Україна атакувала резиденцію Путіна
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить в "українську атаку" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна "Валдай" у Новгородській області. Про це він сказав на борту літака Air Force One.
Журналістка запитала Трампа щодо того, що він "дуже злий" на президента Володимира Зеленського, якщо той причетний до удару по резиденції Путіна, однак американський лідер перебив її та сказав: "Я не вірю, що цей удар відбувся".
Він також висловив сподівання, що Україна і Росія досягнуть успіху у мирному врегулюванні, хоча наголосив, що США заробляють гроші під час цієї війни.
- 29 грудня Лавров заявив, що українські дрони нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області. Зеленський назвав його заяву брехнею й пояснив, навіщо Росія поширила цей фейк.
- Того самого дня Трамп заявив, що Путін розповів йому про нібито атаку на його резиденцію. Президент США заявив, що "це недобре".
- СЗР заявила, що Росія проводить інформаційну операцію для зриву домовленостей, досягнутих між Зеленським і Трампом.
- За даними WSJ, посадовці США у сфері нацбезпеки заявили 31 грудня, що Україна не націлювалася на Путіна або на одну з його резиденцій під час нещодавнього удару безпілотниками, ставлячи під сумнів твердження Москви.
