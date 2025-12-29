"Це недобре". Трамп відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна

Спочатку президент США сказав, що не знає про нібито атаку на резиденцію диктатора РФ, а потім підтвердив, що Володимир Путін йому скаржився

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін поскаржився йому, що нібито українські дрони намагалися атакувати його резиденцію. Про це американський президент повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, яку транслює агентство Reuters.

Спочатку журналісти запитали у Трампа, чи знає він про те, що Україна нібито намагалася вдарити по резиденції диктатора РФ.

"Ні, насправді я про це не знаю. Власне, тільки почув про це, але нічого про це не знаю. Це було б дуже погано. Це було б недобре", – сказав він.

Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.

"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.

Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.

"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.

Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".

29 грудня Лавров заявив, що українські дрони нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області. Зеленський назвав його заяву брехнею й пояснив, навіщо Росія поширила цей фейк.