"Це недобре". Трамп відреагував на "атаку" на резиденцію Путіна
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін поскаржився йому, що нібито українські дрони намагалися атакувати його резиденцію. Про це американський президент повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, яку транслює агентство Reuters.
Спочатку журналісти запитали у Трампа, чи знає він про те, що Україна нібито намагалася вдарити по резиденції диктатора РФ.
"Ні, насправді я про це не знаю. Власне, тільки почув про це, але нічого про це не знаю. Це було б дуже погано. Це було б недобре", – сказав він.
Однак згодом Трамп уточнив, що Путін таки розповів йому про це під час телефонної розмови вранці 29 грудня.
"Так, мені це не подобається. Це недобре. Я чув про це сьогодні вранці, знаєте, розповідав мені про це. Президент Путін розповів мені про це вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре", – сказав американський президент.
Трамп додав, що він "зупинив Tomahawk". За його словами, наразі не слушний час для таких атак.
"Одне діло атакувати, а інше – нападати на його будинок. Зараз не слушний час для всього цього", – сказав американський лідер.
Журналісти уточнили, чи можливо, що атаки не було. На що Трамп відповів: "Це теж можливо, вважаю. Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що вона була".
- 29 грудня Лавров заявив, що українські дрони нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області. Зеленський назвав його заяву брехнею й пояснив, навіщо Росія поширила цей фейк.
