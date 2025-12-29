Трамп зідзвонився з Путіним після зустрічі з Зеленським

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову 29 грудня з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Леввіт.

"Президент Трамп завершив позитивну розмову з президентом Путіним щодо України", – написала вона.

У Кремлі заявили, що під час розмови Трампу нібито повідомили про завдання удару безпілотником по президентській резиденції Путіна у Новгородській області. За словами помічника диктатора Юрія Ушакова, президент США "був шокований" цим і нібито відповів, що добре, що США не дали Україні ракети "Томагавк".

Новина доповнюється...