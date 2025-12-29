Трамп підтвердив сильні гарантії безпеки для України. Їх проголосує Конгрес – Зеленський

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Конгрес США проголосує за "сильні гарантії безпеки" для України – американський президент Дональд Трамп їх підтвердив. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів.

"Всі деталі, які ми до цього розробляли: наші технічні групи, переговорні – щодо деталей гарантій безпеки, – він їх підтвердив і підтвердив, що вони будуть проголосовані в Конгресі США. Це дуже сильна домовленість", – наголосив він.

Також на переговорах з Трампом був обговорений економічний пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення повномасштабної війни. Йдеться про захід американського бізнесу, спеціальні умови для розвитку й відновлення України та розробку угоди про вільну торгівлю зі Штатами.

Зеленський зазначив, що американський лідер це також підтвердив.