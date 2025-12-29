Трамп запевнив Зеленського, що проговорив з Путіним всі 20 пунктів мирного плану

Володимир Путін і Дональд Трамп на Алясці у серпні 2025-го (Ілюстративне фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з українським колегою Володимиром Зеленським говорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним – зокрема, про 20 пунктів мирного плану. Про це розповів Зеленський, відповідаючи на запитання медіа в чаті Офісу президента.

Президента запитали, що Трамп розповів про свою розмову з Путіним і чи вдалося диктатору РФ знову дезінформувати американського лідера.

"Президент Трамп мені сказав, що була довга розмова з Путіним, він проговорив усі 20 пунктів плану. Пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо – щоб ми всі були в одному контексті, і щоб вони проговорювали саме цей документ, а не інші якісь документи", – сказав Зеленський.

Путін також відповів Трампу, на що він нібито готовий для мирного врегулювання, проте Зеленський не захотів детально про це розповідати.

"Але я сказав президенту [Трампу], що для нас дуже важливо… Це не вперше, коли Путін щось говорить, а робить іншу справу. Для нас дуже важливо, щоб слова збігалися з діями", – додав Зеленський.