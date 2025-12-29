Трамп заверил Зеленского, что проговорил с Путиным все 20 пунктов мирного плана
Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным – в частности, о 20 пунктах мирного плана. Об этом рассказал Зеленский, отвечая на вопросы медиа в чате Офиса президента.
Президента спросили, что Трамп рассказал о своем разговоре с Путиным и удалось ли диктатору РФ снова дезинформировать американского лидера.
"Президент Трамп мне сказав, что был долгий разговор с Путиным, он проговорил все 20 пунктов плана. Пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил. Это важно – чтобы мы все были в одном контексте, и чтобы они проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы", – сказал Зеленский.
Путин также ответил Трампу, на что он якобы готов для мирного урегулирования, однако Зеленский не захотел подробно об этом рассказывать.
"Но я сказал президенту [Трампу], что для нас очень важно... Это не впервые, когда Путин что-то говорит, а делает другое дело. Для нас очень важно, чтобы слова совпадали с действиями", – добавил Зеленский.
- 28 декабря Трамп и Зеленский провели закрытую встречу в расширенном составе, она длилась более двух часов. После этого они провели телефонный разговор с европейскими лидерами.
- Трамп и Зеленский положительно оценили переговоры, однако конкретных решений не было, дипломатический процесс будет продолжаться дальше.
