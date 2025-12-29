Трамп заверил Зеленского, что проговорил с Путиным все 20 пунктов мирного плана

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025-го (Иллюстративное фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным – в частности, о 20 пунктах мирного плана. Об этом рассказал Зеленский, отвечая на вопросы медиа в чате Офиса президента.

Президента спросили, что Трамп рассказал о своем разговоре с Путиным и удалось ли диктатору РФ снова дезинформировать американского лидера.

"Президент Трамп мне сказав, что был долгий разговор с Путиным, он проговорил все 20 пунктов плана. Пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил. Это важно – чтобы мы все были в одном контексте, и чтобы они проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы", – сказал Зеленский.

Путин также ответил Трампу, на что он якобы готов для мирного урегулирования, однако Зеленский не захотел подробно об этом рассказывать.

"Но я сказал президенту [Трампу], что для нас очень важно... Это не впервые, когда Путин что-то говорит, а делает другое дело. Для нас очень важно, чтобы слова совпадали с действиями", – добавил Зеленский.