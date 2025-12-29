"Переговоры набирают обороты". Трамп и Зеленский связались с европейцами после встречи

Во время разговора отмечен заметный прогресс в мирном процессе

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время переговоров (Фото: Офис президента)

Европейские лидеры провели часовой телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили результаты их встречи относительно мирных переговоров. По итогам стороны договорились о проведении следующей встречи "Коалиции желающих".

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что разговор длился более часа. Участие в нем приняли, в том числе, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы обсудили конкретные шаги для прекращения войны. Мы все стремимся к справедливому и длительному миру", – написал он.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "заметном прогрессе" по результатам встречи президентов Украины и США. Она добавила, что Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и США для его закрепления.

"Самым главным в этих усилиях является наличие неизменных гарантий безопасности с первого дня", – подчеркнула она.

По информации Макрона, стороны достигают прогресса в вопросах гарантий безопасности. Он добавил, что в начале января в Париже состоится встреча стран "Коалиции желающих" с целью завершения работы над конкретными взносами каждой страны.

На сайте правительства Италии отмечается, что во время телефонных переговоров стороны обсудили текущее состояние относительно гарантий безопасности для Украины и те вопросы, которые остались открытыми. Разговор дал возможность рассмотреть ситуацию по поводу мирного процесса в Украине и следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира.

Мелони подчеркнула, что сейчас, когда переговоры набирают обороты, партнерам важно держаться вместе. Она подтвердила, что позиции относительно ключевых интересов Украины и Европы должны быть максимально общими и согласованными.

"Наконец, было согласовано, что Россия должна продемонстрировать чувство ответственности и открытости к переговорам, демонстрируя настоящее желание достичь прекращения военных действий", – говорится в сообщении.