"Переговори набирають обертів". Трамп і Зеленський зв'язались із європейцями після зустрічі

Під час розмови відзначений помітний прогрес у мирному процесі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час переговорів (Фото: Офіс президента)

Європейські лідери провели годинну телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили результати їх зустрічі щодо мирних переговорів. За підсумками сторони домовились про проведення наступної зустрічі "Коаліції охочих".

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що розмова тривала понад годину. Участь у ній взяли, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Польщі Кароль Навроцький, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми обговорили конкретні кроки для припинення війни. Ми всі прагнемо справедливого та тривалого миру", – написав він.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "помітний прогрес" за результатами зустрічі президентів України та США. Вона додала, що Європа готова і далі співпрацювати з Україною та США для його закріплення.

"Найголовнішим у цих зусиллях є наявність незмінних гарантій безпеки з першого дня", – наголосила вона.

За інформацією Макрона, сторони досягають прогресу в питаннях гарантій безпеки. Він додав, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "Коаліції охочих" з метою завершення роботи над конкретними внесками кожної країни.

На сайті уряду Італії зазначається, що під час телефонних перемовин сторони обговорили поточний стан щодо гарантій безпеки для України та ті питання, які залишилися відкритими. Розмова дала можливість розглянути ситуацію щодо мирного процесу в Україні та наступні кроки для досягнення справедливого та тривалого миру.

Мелоні наголосила, що зараз, коли переговори набирають обертів, партнерам важливо триматися разом. Вона підтвердила, що позиції з приводу ключових інтересів України та Європи мають бути максимально спільними та узгодженими.

"Нарешті, було погоджено, що Росія повинна продемонструвати почуття відповідальності та відкритості до переговорів, демонструючи справжнє бажання досягти припинення воєнних дій", – йдеться в повідомленні.