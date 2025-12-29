Після переговорів у США залишаються невирішеними два пункти з 20 – Зеленський

Президент відповів на запитання LIGA.net про пункти з мирного плану, які досі залишаються неузгодженими

Фото: ЗАЕС

Під час переговорів України і США залишились неузгодженими лише два запитання – щодо територій та Запорізької атомної електростанції. Про це розповів президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання LIGA.net в чаті Офісу президента.

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що за результатами переговорів залишились невирішеними "одне-два запитання", глава держави сказав: "Два запитання залишаються: це Запорізька атомна станція – як вона буде функціонувати та питання територій. Це два запитання, які залишились саме в 20-пунктому документі".

Він наголосив, що саме тому план, за його оцінкою, готовий на 90% – немає домовленості стосовно двох пунктів.

Щодо гарантій безпеки, за його словами, все готове на 100%, проте ще обговорюються деталі про термін дії.