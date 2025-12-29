Зеленський запропонував Трампу надати Україні гарантії на 30-50 років замість 15

Президент наголосив, що російсько-українська війна вже триває майже 15 років, і хотілось би більш тривалих гарантій від Штатів. Трамп подумає

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував надати Україні гарантії безпеки строком до 50 років, а не на 15. Той відповів, що обміркує це. Про це Зеленський розповів, відповідаючи на запитання медіа в чаті Офісу президента.

"Учора затвердили з президентом Сполучених Штатів Америки, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовжити ці гарантії безпеки", – повідомив президент.

Він наголосив, що порушив це питання у спілкуванні з Трампом.

"Я сказав йому, що у нас уже війна йде – і вона вже майже 15 років. І тому дуже хотілось би, щоб гарантії були довшими. Я сказав йому, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І тоді це буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", – сказав Зеленський.