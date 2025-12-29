Зеленський запропонував Трампу надати Україні гарантії на 30-50 років замість 15
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував надати Україні гарантії безпеки строком до 50 років, а не на 15. Той відповів, що обміркує це. Про це Зеленський розповів, відповідаючи на запитання медіа в чаті Офісу президента.
"Учора затвердили з президентом Сполучених Штатів Америки, що у нас будуть гарантії безпеки сильні від США. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовжити ці гарантії безпеки", – повідомив президент.
Він наголосив, що порушив це питання у спілкуванні з Трампом.
"Я сказав йому, що у нас уже війна йде – і вона вже майже 15 років. І тому дуже хотілось би, щоб гарантії були довшими. Я сказав йому, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І тоді це буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", – сказав Зеленський.
- 28 грудня Трамп і Зеленський провели закриту зустріч у розширеному складі, вона тривала понад дві години. Після цього вони провели телефонну розмову з європейськими лідерами, а потім поспілкувалися з представниками медіа.
- Трамп і Зеленський позитивно оцінили переговори, проте конкретних рішень не було, дипломатичний процес триватиме далі.
