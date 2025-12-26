США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження – Зеленський

США та Україна представлять гарантії безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сполучені Штати запропонували Україні угоду, згідно з якою гарантії безпеки діятимуть 15 років. Про це в телефонному інтерв’ю Axios повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже визначені та кодифіковані у п'ять документів, хоча може бути додано ще один.

Щодо ключового питання гарантій безпеки Зеленський сказав: "Я думаю, що ми готові з цими документами". Він додав, що є деякі "технічні моменти", які необхідно обговорити докладніше.

Один із них – термін дії угоди. США запропонували 15-річний пакт, який може бути продовжено.

"Я думаю, нам потрібно понад 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що він визнає це "великим успіхом", якщо президент США Дональд Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.

За словами глави держави, і США, і Україна представлять гарантії безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів.

16 грудня Politico писала, що США спонукають Україну якнайшвидше піти на угоду щодо припинення війни, запропонувавши гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО.

28 грудня Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді. Вони, серед іншого, мають обговорити гарантії безпеки для України.