США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження – Зеленський
Сполучені Штати запропонували Україні угоду, згідно з якою гарантії безпеки діятимуть 15 років. Про це в телефонному інтерв’ю Axios повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже визначені та кодифіковані у п'ять документів, хоча може бути додано ще один.
Щодо ключового питання гарантій безпеки Зеленський сказав: "Я думаю, що ми готові з цими документами". Він додав, що є деякі "технічні моменти", які необхідно обговорити докладніше.
Один із них – термін дії угоди. США запропонували 15-річний пакт, який може бути продовжено.
"Я думаю, нам потрібно понад 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що він визнає це "великим успіхом", якщо президент США Дональд Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.
За словами глави держави, і США, і Україна представлять гарантії безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів.
- 16 грудня Politico писала, що США спонукають Україну якнайшвидше піти на угоду щодо припинення війни, запропонувавши гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО.
- 28 грудня Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді. Вони, серед іншого, мають обговорити гарантії безпеки для України.
