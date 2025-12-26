Euractiv: Європа має намір узгодити гарантії безпеки для України в січні

Європейські партнери (Ілюстративне фото: Tolga Akmen/EPA)

Європейські партнери України планують у січні завершити роботу над узгодженням гарантій безпеки. Про це повідомило медіа Euractiv із посиланням на неназваного співрозмовника в Єлисейському палаці.

За його словами, союзники України зустрінуться у січні, щоб завершити розробку планів щодо забезпечення безпеки після припинення вогню, серед яких і можливе розміщення військ.

Читайте також Брюссельський "рубікон". Що Європа готує для України на 2026 рік і коли завершиться війна

Ці коментарі пролунали після того, як нові переговори між Вашингтоном і Києвом призвели до розробки плану з 20 пунктів щодо припинення війни, який тепер знаходиться на столі у Москви, йдеться у матеріалі.

Президент Франції Емманюель Макрон хоче, щоб "коаліція охочих" завершила розробку деталей підтримки України після припинення вогню наступного місяця, заявили в Єлисейському палаці, оскільки західні столиці очікують на відповідь Росії на мирний план.

"Українці, європейці й американці згодні, і ми вважаємо, що тепер Росія повинна дати чітку відповідь", – додав співрозмовник.

Очікується, що гарантії будуть узгоджені з оперативного погляду, що дасть Україні чітке уявлення про те, якою буде довгострокова підтримка, сказав він.

Десятки країн, на чолі з Францією та Великою Британією, протягом місяців працювали й готувалися до так званих гарантій безпеки, що передбачають війська на місцях, фінансову допомогу, постачання зброї й багато іншого, щоб стримати Росію від будь-якого повторного нападу на Україну.