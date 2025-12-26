Euractiv: Європа має намір узгодити гарантії безпеки для України в січні
Європейські партнери України планують у січні завершити роботу над узгодженням гарантій безпеки. Про це повідомило медіа Euractiv із посиланням на неназваного співрозмовника в Єлисейському палаці.
За його словами, союзники України зустрінуться у січні, щоб завершити розробку планів щодо забезпечення безпеки після припинення вогню, серед яких і можливе розміщення військ.
Ці коментарі пролунали після того, як нові переговори між Вашингтоном і Києвом призвели до розробки плану з 20 пунктів щодо припинення війни, який тепер знаходиться на столі у Москви, йдеться у матеріалі.
Президент Франції Емманюель Макрон хоче, щоб "коаліція охочих" завершила розробку деталей підтримки України після припинення вогню наступного місяця, заявили в Єлисейському палаці, оскільки західні столиці очікують на відповідь Росії на мирний план.
"Українці, європейці й американці згодні, і ми вважаємо, що тепер Росія повинна дати чітку відповідь", – додав співрозмовник.
Очікується, що гарантії будуть узгоджені з оперативного погляду, що дасть Україні чітке уявлення про те, якою буде довгострокова підтримка, сказав він.
Десятки країн, на чолі з Францією та Великою Британією, протягом місяців працювали й готувалися до так званих гарантій безпеки, що передбачають війська на місцях, фінансову допомогу, постачання зброї й багато іншого, щоб стримати Росію від будь-якого повторного нападу на Україну.
- 16 грудня 2025 року Стармер заявляв, що "коаліція охочих" розробила плани щодо посилення обороноздатності України, які за необхідності передбачають розгортання військ.
- 28 грудня Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді. Вони, серед іншого, мають обговорити гарантії безпеки для України.
