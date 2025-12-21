"Треба боротися за США". Зеленський відповів на слова Макрона про прямий контакт з Росією
Президент Володимир Зеленський розповів, що казав французькому колезі Емманюелю Макрону про необхідність "боротися" за участь Сполучених Штатів у мирних переговорах щодо закінчення російської війни. Про це глава України розповів під час спілкування з журналістами.
Керівника держави запитали, чи обговорював Макрон з ним плани щодо прямого діалогу Європи з РФ і чи підтримає він це.
Зеленський визнав, що Макрон порушував питання про те, що робитимуть партнери, якщо Америці не вдасться зупинити Росію.
"Я йому сказав, і ще раз це повторюю відверто – треба боротися за США. Треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками, і є Америка, як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз, і треба боротися за нього", – зауважив президент.
Якщо ж цього не вийде, то, "безумовно, всі будуть думати про інші варіанти й інший формат", зауважив глава держави.
Однак він підкреслив, що "треба ще поборотися" за нинішній формат перемовин.
Раніше, 19 грудня, президент Франції заявив: "Або під час поточних переговорів буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи відновити діалог європейців із Росією – в умовах прозорості та співпраці з Україною. Тоді знову стане корисно поговорити з Володимиром Путіним".
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков згодом повідомив, що Путін нібито готовий вести діалог з Макроном.
- Востаннє президент Франції та диктатор РФ спілкувались у липні 2025 року – тоді їх дзвінок тривав понад дві години, а однією з його тем була російсько-українська війна. Це була їхня перша розмова з 2022-го.
- Співрозмовник LIGA.net в Офісі українського президента повідомляв, що після цього дзвінка Макрон зв'язався з Зеленським, щоб поінформувати його про розмову.
- Співрозмовці Bloomberg заявляли, що під час дзвінка з президентом Франції Путін відхилив ідею припинення вогню.
