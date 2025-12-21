"Треба боротися за США". Зеленський відповів на слова Макрона про прямий контакт з Росією

Емманюель Макрон та Володимир Путін під час саміту Норманського формату у грудні 2019 року (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Володимир Зеленський розповів, що казав французькому колезі Емманюелю Макрону про необхідність "боротися" за участь Сполучених Штатів у мирних переговорах щодо закінчення російської війни. Про це глава України розповів під час спілкування з журналістами.

Керівника держави запитали, чи обговорював Макрон з ним плани щодо прямого діалогу Європи з РФ і чи підтримає він це.

Зеленський визнав, що Макрон порушував питання про те, що робитимуть партнери, якщо Америці не вдасться зупинити Росію.

"Я йому сказав, і ще раз це повторюю відверто – треба боротися за США. Треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками, і є Америка, як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас. Я думаю, що це сильний союз, і треба боротися за нього", – зауважив президент.

Якщо ж цього не вийде, то, "безумовно, всі будуть думати про інші варіанти й інший формат", зауважив глава держави.

Однак він підкреслив, що "треба ще поборотися" за нинішній формат перемовин.

Раніше, 19 грудня, президент Франції заявив: "Або під час поточних переговорів буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи відновити діалог європейців із Росією – в умовах прозорості та співпраці з Україною. Тоді знову стане корисно поговорити з Володимиром Путіним".

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков згодом повідомив, що Путін нібито готовий вести діалог з Макроном.