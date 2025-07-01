Макрон після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським – джерело

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: Yoan Valat/EPA)

Увечері 1 липня президент Франції Емманюель Макрон зідзвонився з українським колегою Володимиром Зеленським, перед цим він розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Офісі президента.

За його словами, відразу після розмови з Путіним Макрон провів переговори із Зеленським.

Французький президент розповів українському лідеру деталі розмови з диктатором РФ. Співрозмовник в ОП не розкрив інших деталей розмови Зеленського та Макрона.

Офіс президента офіційно не повідомляв про перемовини лідерів.

Раніше стало відомо, що Макрон понад дві години говорив телефоном з Путіним – зокрема й про російсько-українську війну. Спочатку про факт розмови повідомив Кремль, а згодом це підтвердив Єлисейський палац. Це їхня перша розмова з 2022 року.

У перші пів року повномасштабного вторгнення Макрон мав часті розмови з Путіним, за що неодноразово піддавався критиці. У відповідь президент Франції заявляв, що продовжить вести цей діалог для пошуку шляхів до миру.

У березні 2024 року Макрон заявляв, що відповість на дзвінок Путіна, якщо той захоче з ним зв’язатись і "щось запропонувати".