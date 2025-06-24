Зеленський зустрівся з Макроном: обговорили постачання додаткових Mirage 2000

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: ОП)

У вівторок, 24 червня, на полях саміту НАТО в Гаазі президент Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном, лідери обговорили, серед іншого, постачання Україні додаткових літаків. Про це повідомив Офіс президента.

Метою зустрічі було скоординувати спільні наступні кроки та обговорити дипломатичну роботу заради тиску на Росію.

Президенти обговорили можливість розширити повітряний флот України додатковими Mirage 2000, а також спільне виробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі.

Зеленський зазначив, що французькі літаки суттєво посилили спроможності української ударної авіації, особливо у знищенні ворожих БпЛА та крилатих ракет.

"Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому", – наголосив Зеленський.

Також вони обговорили розвиток "коаліції охочих" та очікування від саміту НАТО. Лідери приділили увагу посиленню тиску на Росію та запровадженню жорсткіших санкцій: зниженню граничної ціни на російську нафту та впровадженню санкцій проти російського скрапленого природного газу.

Крім того, Зеленський та Макрон скоординували кроки в межах саміту НАТО в Гаазі та обговорили ситуацію на Близькому Сході.