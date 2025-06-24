Зеленский встретился с Макроном: обсудили поставки дополнительных Mirage 2000

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: ОП)

Во вторник, 24 июня, на полях саммита НАТО в Гааге президент Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, лидеры обсудили, среди прочего, поставки Украине дополнительных самолетов. Об этом сообщил Офис президента.

Целью встречи было скоординировать следующие шаги и обсудить дипломатическую работу ради давления на Россию.

Президенты обсудили возможность расширить воздушный флот Украины дополнительными Mirage 2000, а также совместное производство и инвестиции в дроны-перехватчики.

Зеленский отметил, что французские самолеты существенно усилили возможности украинской ударной авиации, особенно в уничтожении вражеских БпЛА и крылатых ракет.

"Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем", – подчеркнул Зеленский.

Также они обсудили развитие "коалиции желающих" и ожидания от саммита НАТО. Лидеры уделили внимание усилению давления на Россию и введению более жестких санкций: снижению предельной цены на российскую нефть и внедрению санкций против российского сжиженного природного газа.

Кроме того, Зеленский и Макрон скоординировали шаги в рамках саммита НАТО в Гааге и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.