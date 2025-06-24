Рютте: Трамп вывел российско-украинскую войну из тупика, начав диалог с Путиным

Марк Рютте (Фото: OLIVIER HOSLET/ EPA)

Президент США Дональд Трамп сдвинул вопрос о прекращении войны в Украине с мертвой точки, начав диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на саммите НАТО, передает корреспондент LIGA.net из Гааги.

"Я хочу похвалить президента Трампа за выход из тупика. Когда он пришел ко власти, он начал диалог с президентом Путиным, и я всегда считал это решающим", – сказал Рютте.

По его словам, сделать это мог только Трамп.

"Есть только один лидер, который мог бы вырваться из тупика, и это должен быть американский президент, потому что он является самым мощным лидером в мире и возглавляет 25% мирового Валового внутреннего продукта и самую мощную армию в мире", – заявил Рютте.

В то же время генсек НАТО заявил, что вмешательство Трампа не приведет к "немедленному соглашению".

"То, что он сделал, было очень важно. Но это не значит, что мы сейчас немедленно достигнем соглашения. Это займет время", – сказал Рютте.

Генсек НАТО добавил, что не может предусмотреть, когда будет достигнуто прекращение огня. Но Альянс должен убедиться, что у Украины "есть все, чтобы продолжать борьбу и оставаться в сильнейшей позиции, когда начнутся настоящие переговоры".