"Я жду". Трамп ответил, почему не вводит новые санкции против России

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США не вводят санкции против России, поскольку якобы ожидают заключения мирного соглашения между РФ и Украиной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время разговора с журналистами на саммите G7, передает Суспильне.

"Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение", – сказал Трамп.

На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил, что "Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это".

Когда его спросили, почему США самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал, что ждет "чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение".

Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам.

"И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я внедряю санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто – подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением", – сказал Трамп.