Сибига обратился к союзникам после атаки: Введите санкции против РФ уже сейчас

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Союзники должны ввести санкции против России уже сейчас. Об этом после очередной атаки заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он напомнил, что Россия атаковала ночью 11 июня Харьков, Сумы, Одессу и другие регионы. В результате погибли трое гражданских, более 50 человек были ранены, среди них восемь детей.

Глава МИД отметил, что Россия высмеивает мирные усилия и проявляет полное пренебрежение ко всем в мире, призвавшим к прекращению убийств и войны.

"Введите санкции против России сейчас. Москва уже четко дала понять, что отвергает мир", – подчеркнул Сибига.