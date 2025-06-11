Сибига обратился к союзникам после атаки: Введите санкции против РФ уже сейчас
Союзники должны ввести санкции против России уже сейчас. Об этом после очередной атаки заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Он напомнил, что Россия атаковала ночью 11 июня Харьков, Сумы, Одессу и другие регионы. В результате погибли трое гражданских, более 50 человек были ранены, среди них восемь детей.
Глава МИД отметил, что Россия высмеивает мирные усилия и проявляет полное пренебрежение ко всем в мире, призвавшим к прекращению убийств и войны.
"Введите санкции против России сейчас. Москва уже четко дала понять, что отвергает мир", – подчеркнул Сибига.
- 3 июня Келлог заявил, что новый пакет санкций США против России уже готов к согласованию. В Конгрессе и Белом доме готовы к утверждению.
- В ночь на 11 июня Россия атаковала Украину 85 беспилотниками. Это в разы меньше, чем за последние несколько дней.
- Враг массированно ударил по двум районам Харькова. В результате трое погибших и 65 пострадавших.
- Оккупанты также ударили по дачам и лодкам в Одесской области, обошлось без пострадавших.