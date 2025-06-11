Россия в разы уменьшила количество запущенных беспилотников, но есть последствия на земле
В ночь на 11 июня Россия атаковала Украину 85 беспилотниками, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины. Это в разы меньше, чем в прошлые дни, однако атака принесла серьезные последствия – в частности есть погибшие и десятки пострадавших.
Основными направлениями воздушного удара были Харьковская, Донецкая и Одесская области.
Противовоздушной обороной обезврежено 49 дронов на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 из них сбиты огневыми средствами поражения, девять локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях и падение сбитых БпЛА или обломков – еще в двух.
По Харькову Россия ударила 17 дронами. Два человека погибли, 60 – пострадали.
Также известно о последствиях в Одесской области. Там Россия била по дачам людей, гражданским плавсредствам и прочему. Обошлось без пострадавших.
- В ночь на 9 июня враг запустил по Украине 479 дронов.
- В ночь на 10 июня российская армия атаковала Украину 315 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами.