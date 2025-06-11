Россия в разы уменьшила количество запущенных беспилотников, но есть последствия на земле

В минувшие дни Россия запускала по Украине более 300-400 дронов. Этой ночью – 85

Последствия в Харькове (Фото: Нацполиция)

В ночь на 11 июня Россия атаковала Украину 85 беспилотниками, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины. Это в разы меньше, чем в прошлые дни, однако атака принесла серьезные последствия – в частности есть погибшие и десятки пострадавших.

Основными направлениями воздушного удара были Харьковская, Донецкая и Одесская области.

Противовоздушной обороной обезврежено 49 дронов на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 из них сбиты огневыми средствами поражения, девять локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях и падение сбитых БпЛА или обломков – еще в двух.

По Харькову Россия ударила 17 дронами. Два человека погибли, 60 – пострадали.

Также известно о последствиях в Одесской области. Там Россия била по дачам людей, гражданским плавсредствам и прочему. Обошлось без пострадавших.