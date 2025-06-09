Россия запустила по Украине 499 дронов и ракет. 479 целей обезвредила ПВО – подробности

ПВО (Иллюстративное фото: Генштаб)

В ночь на 9 июня Россия атаковала Украину 499 средствами воздушного нападения, среди которых были ракеты и дроны. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей, сообщили Воздушные силы Украины.

Враг запустил 479 дронов с направлений городов Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Также было запущено 20 ракет:

→ четыре аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

→ 10 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области;

→ три крылатых ракеты Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

→ две противорадиолокационных ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

→ одну крылатую ракету Х-35 из временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 10:30, по предварительным данным, обезврежены 479 средств воздушного нападения: 292 сбиты и 187 – локационно потеряны. В частности, сбиты 277 дронов, а еще 183 БпЛА – подавлены РЭБ или локационно потеряны.

Также удалось сбить четыре "Кинжала", 10 ракет Х-101, две ракеты Х-31П и одну Х-35. Две ракеты Х-22 не достигли целей и были локационно утрачены.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение обломков – в 17 местностях.