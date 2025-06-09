Росія запустила по Україні 499 дронів і ракет. 479 цілей знешкодила ППО – подробиці

ППО (Ілюстративне фото: Генштаб)

У ніч проти 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу, серед яких були ракети та дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей, повідомили Повітряні сили України.

Ворог запустив 479 дронів з напрямків міст Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Також було запущено 20 ракет:

→ чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської області;

→ 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

→ три крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

→ дві протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

→ одну крилату ракету Х-35 із тимчасово окупованого Криму.

Станом на 10:30, за попередніми даними, знешкоджено 479 засобів повітряного нападу: 292 збито та 187 – локаційно втрачені. Зокрема, збиті 277 дронів, а ще 183 БпЛА – подавлені РЕБ або локаційно втрачені.

Також вдалося збити чотири "Кинджали", 10 ракет Х-101, дві ракети Х-31П та одну Х-35. Дві ракети Х-22 не досягли цілей та були локаційно втрачені.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння уламків – у 17 місцинах.