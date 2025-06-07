Ігнат: Росія збільшує виробництво дронів, застосовує вже до 500 за ніч

Юрій Ігнат (скриншт відео)

В Росії спостерігається тенденція до збільшення виробництва дронів. Ворог вже застосовує до 500 БпЛА під час нічних атак, повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Стає очевидним, що вони збільшують виробництво. Це не дешево, це доволі затратний процес – виготовляти таку кількість БпЛА і запускати по території нашої держави", – зазначив він.

За словами Ігната, росіяни збільшують кількість дронів, які запускають, завдяки БпЛА-імітаторам, які теж становлять певну небезпеку. Наразі ворог може застосовувати півтисячі ударних дронів для атаки.

"Говорити про цифри в 1000 можна звісно, але наразі ми маємо, що противник до 500 вже застосовує. Тому ми маємо робити все для того, щоб мати ефективну протидію цьому", – підкреслив полковник.

Для протистояння цим атакам Україні потрібні засоби радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони малого радіуса, "дронове ППО"