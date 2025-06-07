Игнат: Россия увеличивает производство дронов, применяет уже до 500 за ночь
В России наблюдается тенденция к увеличению производства дронов. Враг уже применяет до 500 БпЛА за ночные атаки, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Становится очевидным, что они увеличивают производство. Это не дешево, это достаточно затратный процесс – производить такое количество БпЛА и запускать по территории нашего государства", – отметил он.
По словам Игната, россияне увеличивают количество запускаемых дронов благодаря БпЛА-имитаторам, которые тоже представляют определенную опасность. Сейчас враг может применять полтысячи ударных дронов для атаки.
"Говорить о цифрах в 1000 можно конечно, но пока мы имеем, что противник к 500 уже применяет. Поэтому мы должны делать все для того, чтобы иметь эффективное противодействие этому", – подчеркнул полковник.
Для противостояния этим атакам Украине нужны средства радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны малого радиуса, "дроновое ПВО"
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