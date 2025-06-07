Игнат: Россия увеличивает производство дронов, применяет уже до 500 за ночь

Юрий Игнат (скриншт видео)

В России наблюдается тенденция к увеличению производства дронов. Враг уже применяет до 500 БпЛА за ночные атаки, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Становится очевидным, что они увеличивают производство. Это не дешево, это достаточно затратный процесс – производить такое количество БпЛА и запускать по территории нашего государства", – отметил он.

По словам Игната, россияне увеличивают количество запускаемых дронов благодаря БпЛА-имитаторам, которые тоже представляют определенную опасность. Сейчас враг может применять полтысячи ударных дронов для атаки.

"Говорить о цифрах в 1000 можно конечно, но пока мы имеем, что противник к 500 уже применяет. Поэтому мы должны делать все для того, чтобы иметь эффективное противодействие этому", – подчеркнул полковник.

Для противостояния этим атакам Украине нужны средства радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны малого радиуса, "дроновое ПВО"