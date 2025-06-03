Игнат: В Украине хотят усилить развитие дроновой ПВО

Беспилотники сейчас играют ключевую роль как на земле, так и в воздухе, подчеркнул Игнат

ПВО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Украинское командование воздушных подразделений обсуждает вопрос усиления развития дроновой противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Украинской правде.

По его словам, этот вопрос поднимали во время совещания 2 июня командующий и командующие воздушными подразделениями.

"Речь идет о зенитных дронах, которые помогают перехватывать воздушные силы. Готовятся экипажи в разных локациях на территории нашего государства. Будут введены новые подразделения", – рассказал Игнат.

Спикер поделился, что совещание провели после того, как Россия выпустила по Украине рекордное количество целей – 479 средств воздушного нападения. Как сообщил Игнат, россияне использовали тактику применения большого количества средств по одному объекту с пикированием с большой высоты.

"Дроновую ПВО раньше больше применяли сухопутные войска, поскольку им нужно решать проблему разведчиков на линии фронта, которые летают десятками, сотнями. Но уже и в глубине страны фиксируются разведывательные БпЛА. Кроме того, что "шахеды", само собой, каждую ночь атакуют. Поэтому развитие зенитных дронов, развитие дронов ПВО актуально и будет давать все более высокие показатели", – добавил он.

Юрий Игнат подчеркнул, что война уже перешла на новый, технологический уровень, где роботы и беспилотники играют ключевую роль как на земле, так и в воздухе.

"Кто владеет воздухом, тот будет иметь ключ к успеху на земле", – подчеркнул спикер.

Игнат рассказал, что один из крупнейших украинских фондов передал Воздушным силам дроны-перехватчики и сопутствующее оборудование на сумму 300 миллионов гривен, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, мобильные командные пункты и системы спутниковой связи.

Оборудование находится в подразделениях командования "Юг" и "Восток", с перспективой масштабирования в тыловые регионы.

28 апреля 2025 года сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации в Силах обороны более 300 образцов беспилотных систем украинского производства.

В тот же день Сибига заявил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.

1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3.