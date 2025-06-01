В России в результате спецоперации СБУ повреждено более 40 самолетов РФ – источник, видео

Ту-95 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в российском тылу. В результате атаки БпЛА повреждено по меньшей мере 40 самолетов. Об этом LIGA.net сообщил собеседник СБУ.

Среди самолетов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3.

По данным собеседника LIGA.net, атака происходила на военную авиабазу "Белая" дальней авиации в Иркутской области РФ.

Спецоперация, которой руководил глава СБУ генерал-лейтенанта Василий Малюк, получила название "Паутина".

По данным собеседника, вражеской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.