В России в результате спецоперации СБУ повреждено более 40 самолетов РФ – источник, видео
1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в российском тылу. В результате атаки БпЛА повреждено по меньшей мере 40 самолетов. Об этом LIGA.net сообщил собеседник СБУ.
Среди самолетов, потерпевших поражение – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3.
По данным собеседника LIGA.net, атака происходила на военную авиабазу "Белая" дальней авиации в Иркутской области РФ.
Спецоперация, которой руководил глава СБУ генерал-лейтенанта Василий Малюк, получила название "Паутина".
По данным собеседника, вражеской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.
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