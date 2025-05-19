СБУ ударила по газовым вышкам в Черном море: уничтожены РЛС россиян и склады – видео

Для поражения целей была проведена комбинированная спецоперация в акватории Черного моря

Газовые вышки в Черном море (Иллюстративное фото: ГУР)

В Черном море уничтожены российская радиолокационная система и склады на газодобывающих платформах. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

На днях сотрудники 13-го Главного управления департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию в Черном море. С помощью морских и воздушных дронов они поразили российское оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.

Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. СБУ удалось уничтожить РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилой блок на вышке.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что ни одному российскому хламу не место в Черном море", – отметили в СБУ.

Также силовики напомнили, что с начала полномасштабной войны СБУ удалось поразить Крымский мост и 11 российских военных кораблей с помощью надводных дронов. Это привело к тому, что доминирование РФ в Черном море уменьшилось и был восстановлен зерновой коридор.