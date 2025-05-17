За взрывами в Крыму на складах россиян 16 мая стоят дроны СБУ – источник

Взрыв (Иллюстративный фото: ukrinform)

Дроны Службы безопасности Украины 16 мая поразили склады боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России возле Перевального в Крыму. Об этом LIGA.net сообщил источник среди правоохранителей.

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По словам собеседника, в Перевальном расположены боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. На видео, которые были опубликованы в сети, была заметна мощная детонация и пожары на территории складов врага.

По словам жителей временно оккупированного полуострова, над территорией самой воинской части был заметен дым, отметил собеседник. Ситуация оказалась настолько серьезной, что оккупационным властям пришлось перекрывать движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо Перевального.

Кроме этого, есть информация о погибших российских военных, которые находились на складе, сообщил анонимный собеседник.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных способностей врага будет продолжаться", – сообщил проинформированный собеседник в СБУ.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Утром 16 мая сообщалось, что в Крыму слышны взрывы. В частности, в Севастополе в районе аэродромов Кача и Бельбек. По предварительным данным, под ударом могли находиться аэродромы и склад боеприпасов.