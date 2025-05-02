Крым массово атаковали беспилотники – видео

Под ударом были русские военные аэродромы в разных частях полуострова

Аэродром Бельбек (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 2 мая временно оккупированный Крым находился под массовой атакой беспилотников. Взрывы слышали в Севастополе, Симферопольском и Сакском районах, где расположены российские военные аэродромы Новофедоровка, Кача, Бельбек, Херсонес и Гвардейское. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы, гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев и проукраинский Telegram-канал Крымский ветер.

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В Севастополе, по словам Развожаева, БпЛА атаковали мыс Херсонес, Севастопольскую бухту, Качу и Балаклаву.

В 02:59 он написал о "массированной комбинированной атаке", и что якобы сбито более 10 беспилотников.

Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что под атакой в Севастополе также был аэродром Бельбек.

Взрывы были слышны в Феодосийском районе, Гвардейском (Симферопольский район), Новофедоровке (Сакский район), возле Джанкоя, Армянского и прочих населенных пунктов.

В селах возле аэродрома Кача взрывной волной выбиты двери и окна в домах. В некоторых местах возникли пожары.

Движение автотранспорта по Керченскому мосту было перекрыто.

Как сообщили в Минобороны РФ, в течение ночи над территорией Крыма якобы сбили 89 беспилотников, еще 23 якобы сбиты над акваторией Черного моря.

В общей сложности военное ведомство страны-агрессора насчитало 121 якобы сбитый или перехваченный дрон.