Крым массово атаковали беспилотники – видео
В ночь на 2 мая временно оккупированный Крым находился под массовой атакой беспилотников. Взрывы слышали в Севастополе, Симферопольском и Сакском районах, где расположены российские военные аэродромы Новофедоровка, Кача, Бельбек, Херсонес и Гвардейское. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы, гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев и проукраинский Telegram-канал Крымский ветер.
В Севастополе, по словам Развожаева, БпЛА атаковали мыс Херсонес, Севастопольскую бухту, Качу и Балаклаву.
В 02:59 он написал о "массированной комбинированной атаке", и что якобы сбито более 10 беспилотников.
Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что под атакой в Севастополе также был аэродром Бельбек.
Взрывы были слышны в Феодосийском районе, Гвардейском (Симферопольский район), Новофедоровке (Сакский район), возле Джанкоя, Армянского и прочих населенных пунктов.
В селах возле аэродрома Кача взрывной волной выбиты двери и окна в домах. В некоторых местах возникли пожары.
Движение автотранспорта по Керченскому мосту было перекрыто.
Как сообщили в Минобороны РФ, в течение ночи над территорией Крыма якобы сбили 89 беспилотников, еще 23 якобы сбиты над акваторией Черного моря.
В общей сложности военное ведомство страны-агрессора насчитало 121 якобы сбитый или перехваченный дрон.
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