Во Владимирской области РФ раздались взрывы возле воинской части – видео "гриба"

Ресурсы оккупантов пишут, что дым от взрывов виден над поселком Барсово. Там расположен Арсенал главного ракетно-артиллерийского управления

Последствия детонации во Владимирской области РФ (Скриншот из видео российских пропагандистов)

Российская военная пропаганда утверждает, что 22 апреля на территории 51 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ во Владимирской области произошел взрыв с последующей детонацией.

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Z-каналы россиян пишут, что "мощный взрыв" произошел около 16:10 по киевскому времени. Местные жители опубликовали видео с разных ракурсов – на всех видно, как поднимается "гриб".

Ресурсы оккупантов пишут, что дым от взрывов виден над поселком Барсово. Там расположен Арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, воинская часть 11785. Он имеет площадь около 3,5 квадратных километров и расположен в 530 км от границы с Украиной, писало издание Defense Express.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе раздался взрыв. Деталей не раскрыл.

Жителей Барсово эвакуируют в соседний поселок после взрыва в Киржачском районе Владимирской области, передает государственное пропагандистское медиа TACC.

Внимание! Видео ниже содержат нецензурную лексику.

Фото: Defense Express