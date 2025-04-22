Во Владимирской области РФ раздались взрывы возле воинской части – видео "гриба"
Российская военная пропаганда утверждает, что 22 апреля на территории 51 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ во Владимирской области произошел взрыв с последующей детонацией.
Z-каналы россиян пишут, что "мощный взрыв" произошел около 16:10 по киевскому времени. Местные жители опубликовали видео с разных ракурсов – на всех видно, как поднимается "гриб".
Ресурсы оккупантов пишут, что дым от взрывов виден над поселком Барсово. Там расположен Арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, воинская часть 11785. Он имеет площадь около 3,5 квадратных километров и расположен в 530 км от границы с Украиной, писало издание Defense Express.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе раздался взрыв. Деталей не раскрыл.
Жителей Барсово эвакуируют в соседний поселок после взрыва в Киржачском районе Владимирской области, передает государственное пропагандистское медиа TACC.
Внимание! Видео ниже содержат нецензурную лексику.
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