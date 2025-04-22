У Володимирській області РФ пролунали вибухи біля військової частини – відео "гриба"
Російська воєнна пропаганда стверджує, що 22 квітня на території 51-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ у Володимирській області стався вибух із подальшою детонацією.
Z-канали росіян пишуть, що "потужний вибух" стався близько 16:10 за київським часом. Місцеві мешканці опублікували відео з різних ракурсів – на усіх видно, як здіймається "гриб".
Ресурси окупантів пишуть, що дим від вибухів видно над селищем Барсово. Там розташований Арсенал головного ракетно-артилерійського управління, військова частина 11785. Він має площу близько 3,5 квадратних кілометрів і розташований за 530 км від кордону з Україною, писало видання Defense Express.
Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв підтвердив, що у Кіржацькому районі пролунав вибух. Деталей не розкрив.
Жителів Барсово евакуюють до сусіднього селища після вибуху в Кіржацькому районі Володимирської області, передає державне пропагандистське медіа TACC.
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