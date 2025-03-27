У результаті удару Сил оборони по "Енгельсу-2" 20 березня Росія втратила 96 ракет – Генштаб
Росіяни втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому окупантів "Енгельс-2" у Саратовській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За даними військових, в результаті української атаки 20 березня росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.
Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року, зазначили в Генштабі.
Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.
- У ніч проти 20 березня відбулася масована атака безпілотників по Росії, зокрема прилітало по Енгельсу Саратовської області.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по аеродрому "Енгельс". За даними військових, у районі об'єкта було зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
- На супутникових знімках, зроблених наступного дня після атаки, видно вирви від вибухів на місці деяких будівель і пошкодження.