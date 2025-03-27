У результаті удару Сил оборони по "Енгельсу-2" 20 березня Росія втратила 96 ракет – Генштаб

Ракети були розраховані для завдання трьох ударів протягом березня-квітня цього року, заявили військові

Аеродром росіян (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому окупантів "Енгельс-2" у Саратовській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За даними військових, в результаті української атаки 20 березня росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року, зазначили в Генштабі.

Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії.